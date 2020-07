Ruszyły żniwa. "Trzeba się cieszyć z tego co ziemia dała"

Fot. pixabay.com / Anrita1705 (CC0 domena publiczna)

Rolnicy zaczęli kosić m.in. jęczmień i rzepak. Susza dała się we znaki, ale nie jest źle - tak początek zbiorów oceniają gospodarze.

Sylwester Kubiak ze wsi Czarnogłowy w gminie Przybiernów ma do skoszenia 280 hektarów. To około 2 tygodnie ciężkiej pracy - oczywiście przy dobrej pogodzie. W przypadku jęczmienia liczy, że zbierze ponad pięć i pół tony ziarna z hektara.



To nie jest zły wynik, mimo suszy, która na szczęście nie była tak mocna, jak w roku ubiegłym. - Trzeba się cieszyć z tego co ziemia wydała, a brakło nam wody, opadów w czerwcu - przekonuje Kubiak.



W tej chwili w skupie tona jęczmienia kosztuje 620 złotych. Ceny nie są złe, ale mogłyby być wyższe, jęczmień powinien kosztować 650 złotych.



W Przybiernowie gminnych dożynek nie będzie - w związku z koronawirusem. Niektórzy rolnicy sami planują małe imprezy. - Trzeba podziękować za to co się zbierze - mówi Kubiak.



Więcej o żniwach w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" - w najbliższą sobotę.