Osada sprzed 7 tysięcy lat odkryta niedaleko Szczecina [ZDJĘCIA]

To już jest pewne - niedaleko Ostoi pod Szczecinem (gmina Kołbaskowo) odkryto pozostałości wielkiej osady sprzed 7 tysięcy lat. Domy, których ślady odnaleziono miały po 30 metrów długości.

Sama osada zajmowała kilka hektarów.



- Ta 7-10-hektarowa osada sprzed 7 tysięcy lat zajmowała obszar trzech miejscowości należących do dwóch gmin. W latach 2019-2020 prowadziłem badania sondażowe kilku domostw tej kultury. Są to wielkie domy, mają ponad 30 metrów długości i 7 szerokości - mówi archeolog, regionalista Marcin Dziewanowski.



Domy miała konstrukcję słupową, przypominały te, które są zrekonstruowane w Biskupinie. Podczas wykopalisk, które trwały dwa lata znaleziono dużo przedmiotów używanych przez mieszkańców osady.



- Jest to nieprawdopodobne bogactwo dzięki dobremu stanowi zachowania. Do tej jednej, w całości przebadanej chaty można przypisać ok. 10 tysięcy zabytków: całe zestawy naczyń glinianych, figurki gliniane, żarna, rozcieracze, płyty szlifierskie, motyki, ciosełka... - wylicza archeolog.



Ślady osadnictwa związane są z kręgiem kultur wstęgowych z okresu 5200-4500 p.n.e. Wykopaliska są w całości finansowane przez firmy prywatne i sponsorów.



Będą kontynuowane w znacznie większym zakresie.