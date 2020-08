Jak szkoły radzą sobie z zaleceniami sanitarnymi? Sprawdziliśmy to w SP 63 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Obowiązkowa dezynfekcja rąk, jedna sala lekcyjna przypisana tylko do jednej klasy czy też ruchome przerwy wyłącznie na zewnątrz danej placówki - tak wyglądać mają szczecińskie szkoły od pierwszego września. Obostrzenia wynikają z zaleceń sanitarnych wprowadzanych przez organy prowadzące.

Jednym z codziennych obowiązków będzie badanie temperatury już przy wejściu do szkoły - mówi Joanna Połeć-Trusiuk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.- Jeżeli okaże się, że dziecko ma temperaturę 37,5 stopni Celsjusza lub więcej, wtedy będę prosiła rodziców o to, żeby dziecko wróciło do domu i by skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Gdy się okazało, że dziecko przychodzi do szkoły i jest zupełnie zdrowe, a jego stan zdrowia zmienia się w trakcie, to mamy przygotowaną izolatkę i pracownika, który będzie czekał, aż rodzic odbierze dziecko. Ma na to godzinę, bo tak mamy napisane w procedurach - tłumaczy Połeć-Trusiuk.od 1 września w SP 63 w Szczecinie będzie także rotacyjne wydawanie posiłków.- Zmieniamy sposób wydawania obiadów. Nie będzie już trzech przerw, gdzie dzieci czekają w kolejce na swoje miejsce, tylko będzie wydawane to w systemie ciągłym, od 11:30 dla najmłodszych dzieci z zerówki i przedszkoli, do 15. Każda klasa będzie wychodzić w innym czasie i po każdej grupie jadalnia będzie dezynfekowana - mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.Nowy rok szkolny, w zmienionej nieco formule, rozpoczyna się już w najbliższy wtorek.