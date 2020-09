Radni PiS komentują wstrzymanie finansowania lotniska w Goleniowie

Wstrzymanie przez władze województwa zachodniopomorskiego finansowania Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów to działanie na szkodę spółki - mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Marszałek Olgierd Geblewicz z Platformy Obywatelskiej powiedział że to "wyrzucanie pieniędzy w błoto" i warunkuje pomoc od wpływu funduszy z budżetu państwa.Radny sejmiku, Zbigniew Bugucki z Prawa i Sprawiedliwości przypomina, że na dofinansowanie lotniska przez rząd zgodę musi wydać Komisja Europejska.- Ona musi być notyfikowana. I pan marszałek Geblewicz z całą jego nieudolnością doskonale wie, ze notyfikacja musi być, bo gdyby jej nie było, zostałaby uznana za niedozwoloną pomoc publiczną. My w Szczecinie pamiętamy, co to znaczy, jak w przypadkustoczni, kiedy te procedury nie zostały dochowane i w czasach Platformy Obywatelskiej Stocznia Szczecińska musiała, z powodu niedozwolonej pomocy publicznej, zostać zlikwidowana - mówił radny Bogucki.Brak wsparcia lotniska w Goleniowie przez władze województwa zachodniopomorskiego to łamanie założeń strategii dla regionu - zaznaczyła radna Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku, Małgorzata Jacyna-Witt.- Mam pytanie do pana marszałka Geblewicza: czy dla niego to, co jest zapisane w Strategii Województwa Zachodniopomorskiego, nie jest ważne? A w strategii nasze lotnisko w Goleniowie jest naszym priorytetem transportowym. Więc jeżeli pan marszałek Olgierd Geblewicz twierdzi, że wyrzucanie pieniędzy w błoto to jest finansowanie tego lotniska, to my tego nie rozumiemy - powiedziała.Lotnisko w Goleniowie w związku z epidemią koronawirusa poniosło straty szacowane na około 4 miliony złotych. Wniosek w Komisji Europejskiej o dofinansowanie lotniska został już dawno złożony i czeka na rozpatrzenie. Władze lotniska informują, że wypowiedzi marszałka o upadłości i wstrzymaniu finansowania utrudniają im działalność biznesową.