"Nauczyciel może mieć poglądy, ale nie powinno to mieć charakteru żadnej indoktrynacji"

Szkoła powinna być wolna od ideologii i indoktrynacji - mówił w "Rozmowie pod krawatem" wiceminister oświaty komentując sprawę listu, którzy napisali krakowscy nauczyciele "w obronie osób LGBT+".

43 podpisane pod dokumentem osoby twierdzą, że po Polsce "rozlewa się fala nienawiści" i odbywa się "szykanowanie" uczniów LGBT+. Zdaniem wiceministra Macieja Kopcia, szkoła nie jest miejscem na ideologiczne wystąpienia.- Oczywiście nauczyciel może mieć poglądy, natomiast nie powinno to mieć charakteru żadnej indoktrynacji. Szkoła powinna być po prostu wolna od ideologii, od indoktrynacji. Te działania, które dotyczą wychowania, powinny być co do zasady w gestii rodziców - mówi Kopeć.W odpowiedzi na list nauczycieli z Krakowa, małopolska kurator podkreśliła, że "każdy przypadek krzywdzenia uczniów rozpatruje z należytą starannością". Poprosiła również autorów dokumentu o pilne wyjaśnienie poruszonych przez nich problemów z dyrektorami szkół.