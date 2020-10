O największej akcji usuwania niewybuchu w Polsce dyskutowali politycy z regionu w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin.

Według planów, neutralizacja TallBoy'a ma potrwać 4 dni. Jest jednak szansa, że uda się to zrobić dużo szybciej - mówiła Joanna Agatowska, przewodnicząca SLD Lewica Razem w świnoujskiej radzie miasta.- Myślę, że stres jest przede wszystkim u tych, którzy będą dokonywali tego dzieła, rozbrojenia tej bomby, którzy będą zabezpieczali tę akcję. Mieszkańcy również mają obawy, ponieważ jest to związane z ich ewakuacją. Miasto musi stanąć na wysokości zadania i zorganizować to. Wierzę głęboko, że uda się to zrobić bez większych problemów - mówiła Agatowska.Tallboy'a, czyli brytyjską bombę lotniczą z czasów II wojny światowej, odnaleziono podczas prac przy pogłębianiu toru wodnego Świnoujście-Szczecin.Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski zwracał uwagę, że takie znaleziska często opóźniają realizacje inwestycji. Warto by było opracować jakieś procedury, które to regulują - dodawał.- Te kontrakty się wtedy przedłużają. Nie z winy wykonawcy, który np. buduje drogę, most, przeprawę czy tunel. Może się wydłużyć o wiele miesięcy. Stąd chciałbym, żebyśmy wszyscy razem zastanowili się, jak zabezpieczyć takie duże inwestycje - mówił Napieralski.Polska nie wywołała II wojny światowej, a cały czas jesteśmy jej ofiarami - mówił Piotr Słomski z Kukiz’15 Koalicji Polskiej. Chodzi między innymi o spadek po tych wydarzeniach, np. niewybuchy.- Polski rząd powinien uruchomić wszelkie narzędzia, aby egzekwować od tych krajów, które historycznie ponoszą odpowiedzialność faktyczną za wojnę, zwrot kosztów usuwania tego, co dzisiaj stanowi zagrożenie dla naszego życia - mówił Słomski.Akcja neutralizacji Tallboy'a rozpocznie się w poniedziałek. Może potrwać do piątku.Tallboy to angielska bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Zawiera 2600 kilogramów materiału wybuchowego. Niewybuch znaleziono w ubiegłym roku w Kanale Piastowskim.