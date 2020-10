Opóźnienia w przebudowie drogowych inwestycji w Szczecinie. Przepiera odpowiada

Zapewniał o rzetelności wykonawców; przekonywał, że pełni osobisty nadzór nad tymi inwestycjami - zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera w "Rozmowach pod krawatem" odpowiadał na pytanie o opóźnienia w przebudowie węzłów Granitowa oraz Łękno.

W Podjuchach ulicą Granitową kierowcy mieli przejechać jeszcze we wrześniu - teraz mowa o połowie listopada. Przepiera zapewniał, że nadzoruje przebieg tych prac.- W ubiegłym tygodniu, w środę mieliśmy spotkanie, byłam na placu budowy ze wszystkimi stronami umowy i ustaliliśmy rytm pracy, żeby jak najszybciej zejść z tych uciążliwości. Jeśli chodzi o węzeł Łękno, to powiedziałbym, że uciążliwość dla kierowców jest zdecydowanie mniejsza. Oczywiście również występuję. Widziałem postęp prac. Proszę mi wierzyć, to dobry wykonawca - zapewniał Przepiera.W przypadku węzła Łękno, opóźnienie sięgnie roku - to przez nieoczekiwane problemy z odwodnieniem terenu.Zastępcę prezydenta odpowiedzialnego za inwestycje pytaliśmy o budowę mostu Kłodnego. Michał Przepiera odpowiadał, że pod koniec października będą rozstrzygnięcia dwóch przetargów.