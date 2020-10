Silne wichury, utrudnienia na drogach i na kolei [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: Przemysław Polanin, Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 100 razy wyjeżdżali strażacy w regionie do usuwania skutków silnego wiatru. Chodzi o wyjazdy od godziny 8.

Strażacy interweniują najczęściej w pasie nadmorskim. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega także przed sztormem.



Zablokowana jest droga krajowa nr 11 między Koszalinem a Kołobrzegiem. W miejscowości Będzino połamane przez wiatr gałęzie zawisły na sieci energetycznej. Na miejscy są strażacy, którzy je usuwają.



Na drodze krajowej nr 20 dachował samochód osobowy. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Łazice niedaleko Czaplinka. Nikomu nic się nie stało, ale na miejscu są służby, które usuwają samochód. Policja wprowadziła ruch wahadłowy.



Utrudnienia także na kolei.



- Między Świnoujściem a Wysoką Kamieńską wstrzymany jest ruch pociągów; drzewo spadło na tory - poinformował słuchacz Radia Szczecin.



Silny wiatr - w porywach do 95 km/h - będzie wiał do wieczora.