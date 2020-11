Wiemy, na co Szczecin przeznaczy rekompensatę za pandemię

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rządowa rekompensata dla Szczecina za straty spowodowane pandemią koronawirusa w całości pójdzie na jedną inwestycję.

Władze miasta zdecydowały, że 93,5 mln złotych przeznaczą na budowę stadionu Pogoni Szczecin.



Środki, które miasto otrzymało, zostały przeznaczone na stadion z uwagi na wysoki poziom zaawansowania inwestycji i możliwość ich wydatkowania za prace, które już teraz są realizowane. A miasto musi się z nich rozliczyć do końca 2022 roku - informuje rzecznik urzędu miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński.



Czy w związku z przeznaczeniem w całości rządowej rekompensaty na stadion, inwestycja będzie kosztować więcej niż zakładano? Tego jeszcze nie wiadomo, bo całkowitą wartość inwestycji poznamy dopiero po zakończeniu wszystkich prac i po rozliczeniu się z wykonawcą. Tak, jak ma to miejsce w przypadku każdej innej inwestycji - odpowiada rzecznik miasta, zaznaczając, że na ten moment koszty budowy nie uległy zmianie.



Łącznie nowy stadion z bazą szkoleniową ma kosztować 360 milionów złotych. Jeszcze przed startem budowy, 30 milionów złotych do inwestycji dołożył rząd.