Chrzest statku przy Wałach Chrobrego. Transmisja w internecie

Będzie to pierwszy w historii polskiej żeglugi chrzest statku, który zobaczymy w internecie.

W najbliższą sobotę przy nabrzeżu Wałów Chrobrego na statek Planeta I zostanie wciągnięta polska bandera.- W ceremonii chrztu i podniesienia bandery na wielozadaniowcu Planeta I weźmie udział minimalna liczba osób, ze względu na panującą pandemię. Natomiast wszystkich zapraszamy do oglądania transmisji na żywo, m.in. na naszej stronie internetowej - zapowiada Ewa Wieczorek z Urzędu Morskiego w Szczecinie.Planeta I to wielozadaniowy statek przystosowany głownie do stawiania pław. Na co dzień będzie stacjonował w Świnoujściu.- To jednostka 60-metrowa o szerokości 13 metrów. To statek o wielu funkcjach: lodołamacz, statek hydrograficzny, stawiacz pław, ma cały system do zbierania rozlewów na obszarach morskich łącznie ze zbiornikami, które pozwalają na zbieranie na pokład. I dodatkowo funkcja przeciwpożarowa, która też jest bardzo ważna, jeśli chodzi o obszar Szczecina i Świnoujścia - wyliczał Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.Matką chrzestną statku będzie Agata Lichszteld, żona dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.Początek uroczystości bez udziału publiczności - w sobotę w samo południe.