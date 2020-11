Europoseł Lewicy o funduszach europejskich i "kryterium praworządności"

Europoseł Lewicy, Marek Balt w "Rozmowie pod krawatem" nie miał wątpliwości, że propozycja Niemiec oraz Parlamentu Europejskiego jest słuszna. Chodzi o uzależnienie wypłaty eurofunduszy dla Polski od tzw. kryteriów praworządności.

Polityk stwierdził, że Unia "nie może sobie pozwolić na to, aby w jakimś kraju w Europie doszli do władzy faszyści".- Oczywiście, że się zgadzam. Nie tylko z propozycją Niemiec, bo jest to propozycja całego Parlamentu Europejskiego - powiedział Marek Balt.- Zna pan unijną definicję praworządności? - pytał red. Piotr Cywiński.- Myślę, że w trakcie negocjacji definicja zostanie doprecyzowana.- To ciekawe: najpierw coś ma być zatwierdzone, a potem ma być doprecyzowana definicja? - dociekał red. Cywiński.- Jeżeli chcemy, żeby pieniądze z Polski i podatników europejskich płynęły do krajów, które są praworządne... - odparł europoseł Balt.Marek Balt stwierdził, że "kryteria praworządności" będą dotyczyć wszystkich krajów Unii - także Niemiec czy Francji. Na uwagę, że w tym kontekście mówi się tylko Polsce i Węgrzech polityk Lewicy tłumaczył, że to "dla przykładu".