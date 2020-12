Zaremba bezkompromisowy: zdrada i Targowica!

Polityk PiS ocenia postępowanie posłów PO w sprawie negocjacji unijnego budżetu: - Wspieranie niemieckich postulatów w Unii nazywam zdradą i Targowicą - mówił w "Rozmowie pod krawatem" b. poseł, Krzysztof Zaremba.

Tak ocenił wywiad innego szczecińskiego polityka, senatora Tomasza Grodzkiego dla niemieckiej prasy. Grodzki ostro krytykuje tam zapowiedź polskiego weta dla - nieokreślonej w traktatach - oceny "praworządności".- To już jest zdrada i "zez intelektualny". Wszyscy, którzy odradzają veto i reprezentują histerię proniemiecką, są w mojej ocenie po prostu: zdrajcami! To jest po prostu zdrada, Targowica. To, że pan marszałek Grodzki jeszcze tkwi na swoim stanowisku "trzeciej osoby w państwie", przy tak poważnych zarzutach, że mnóstwo ludzi - pod imieniem i nazwiskiem - zeznało, że żądał łapówek w kopertach, otrzymywał je i przyjmował i on jeszcze śmie się wypowiadać?! To skandal - ocenił polityk Prawa i Sprawiedliwości.Krzysztof Zaremba podkreślał, że mechanizm veta jest zapisany w traktatach i inne kraje Wspólnoty także z niego korzystały.