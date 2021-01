Zapisałeś się na szczepienie w szpitalu na Pomorzanach? Będziesz zaszczepiony w Netto Arenie

Seniorzy, którzy zapisali się na szczepienia przeciwko Covid-19 w szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie, będą zaszczepieni w Netto Arenie.

Szczepienie seniorów w hali Netto Arena - informacje praktyczne:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie uruchamia punkt szczepień tylko i wyłącznie na hali Netto Arena (ul. Szafera 3/5/7).

Jako tzw. szpital buforowy będzie miał do zaszczepienia 200-500 pacjentów dziennie.

Punkt szczepień będzie działał od 25 stycznia - 7 dni w tygodniu, w godzinach 8.00-20.00. Prosimy pacjentów, by NIE PRZYCHODZIĆ wcześniej do hali - np. w weekend, by obejrzeć punkt. Obiekt do poniedziałku jest ZAMKNIĘTY.

W punkcie szczepień NIE MA MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI na szczepienie. Rejestracja możliwa jest tylko: online poprzez e-Rejestrację na pacjent.gov.pl lub przez telefon (bezpłatna i całodobowa infolinia tel. 989).

Na szczepienie należy wziąć ze sobą "Kwestionariusz szczepienia" oraz formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (są one do pobrania na stronie internetowej www.spsk2-szczecin.pl - pod tym linkiem) - usprawni to proces kwalifikacji do szczepienia), jeśli ktoś nie ma możliwości wydrukowania ww. dokumentów – nie stanowi to żadnego problemu – formularze będą czekały na pacjentów także na miejscu.

Na miejscu w punkcie szczepień obecni będą opiekunowie punktu szczepień, którzy będą służyć pomocą pacjentom, pomagać im w wypełnianiu kwestionariusza szczepień, udzielać niezbędnych wskazówek, itp.

Na trasie dojazdowej i pod halą Netto Arena ruchem będą kierowali żołnierze i służby Straży Miejskiej – będą także służyć pomocą.

Obowiązkowe jest zachowanie w punkcie szczepień zasad – noszenia maseczek i zachowania dystansu.



W hali mieści się szpital tymczasowy, który jeszcze nie przyjmuje pacjentów, od poniedziałku będzie to też punkt szczepień.W poniedziałek rozpoczyna się podawanie preparatów seniorom 70+ - mówi Małgorzata Koszur, rzecznik zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.- Ze względu na lokalizację, wielkość tego obiektu i ogromy parking, Netto Arena zapewnia optymalny dostęp do punktu szczepień. Dystans między osobami oczekującymi, jednoczesne szczepienie przy kilku stanowiskach, więcej miejsca do obserwacji pacjentów po podaniu szczepionki, dobre warunki pracy dla personelu medycznego - wylicza Koszur.Wszyscy seniorzy zostaną poinformowani o zmianie - dodaje rzecznik zachodniopomorskiego oddziału NFZ.- Do seniorów, którzy przy rejestracji podali numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, zadzwoni automatyczny konsultant z infolinii Narodowego Programu Szczepień. Odczyta on wiadomość głosową, w której poinformuje o zmianie adresu szczepienia i zaznaczy, że data i godzina pozostają bez zmian. Automatyczny konsultant będzie próbował skontaktować się z seniorem dwukrotnie w ciągu dwóch dni - wyjaśnia Koszur.Szczepienia w Netto Arenie wykonywać będzie kilka zespołów: ze Szpitala Klinicznego nr 1, Szpitala Klinicznego nr 2, Szpitala "Zdroje", 109. Szpitala Wojskowego oraz ZOZ-u Szkół Wyższych.