"Kurs na północ"? Pomysłodawca: Nie poddamy się

Dużo zależy od intencji magistratu - tak sytuację projektu "Kurs na północ" ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego komentuje jego pomysłodawca Wojciech Kłodziński.

Jego zdaniem, przy odrobinie dobrej woli, można byłoby zrealizować projekt - w nieco ograniczonej formie. "Kurs na północ" nie mieści się w rezerwie budżetowej, jaka została po zaplanowaniu 800 tysięcy złotych na budowę pomnika Floriana Krygiera.- Nie poddamy się - zapowiada Wojciech Kłodziński. - Dużo zależy od intencji, ponieważ myślę, że da radę zrealizować ten projekt, natomiast nie możemy wchodzić tu w kompetencje prezydenta miasta ani Biura Dialogu Obywatelskiego. Będziemy czekali na decyzję, jak zostanie tu wszystko zakończone. My ze swej strony chcielibyśmy zrealizować ten projekt i będziemy dokładać starań, żeby w tym lub następnym roku przystąpić do realizacji.Część radnych oraz miejskich aktywistów uważa, że zrealizowany powinien zostać następny projekt, który mieści się w rezerwie budżetowej, czyli budowa pomnika Sediny na Placu Tobruckim. To trzecia pod względem popularności propozycja. Pomysł ten uzyskał jednak o połowę głosów mniej, niż projekt "Kurs na północ".Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 4 miliony 380 tysięcy złotych. Szacowany koszt "Kursu na północ" to 4 miliony 300 tysięcy. Projekt Kłodzińskiego zakłada zagospodarowanie okolic Wieży Gocławskiej oraz rewitalizację Parku Tilebeinów.Ten pomysł idealnie mieści się w przewidywanym budżecie - komentował Przemysław Słowik, wiceprzewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.- To nie jest widzimisię. Polecam przeczytać bardzo dobrą i szczegółową analizę budżetu na "Nowym Szczecinie", Igor Podeszwik to przeanalizował. Pokazuje również przykład z Łodzi, gdzie budżet obywatelski działa na podobnych zasadach. I tam też są sytuacje, gdzie zostają jakieś pieniądze w danej kategorii, są wykorzystywane na kolejny projekt, który łapie się w tę pulę. Oczywiście nie możemy zrobić projektu numer 2, czyli "Kurs na Północ", bo ta kwota przewyższa. Jakby zgłaszając projekt, który wykorzystuje w stu procentach pulę w danym przedziale, od razu musimy wziąć pod uwagę to, że może on nie wygrać, jeśli wygra cokolwiek innego - tłumaczył Słowik.