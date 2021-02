Nowe zasady w SPP niezgodne z prawem? Sprawą zajmie się sąd

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uchwała o nowej szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania jest niezgodna z prawem - tak ocenia Prokurator Rejonowy i z urzędu skarży ją do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Szczecinie, domagając się jej unieważnienia.

To co budzi największe kontrowersje wśród kierowców - czyli podwyżka opłat - zdaniem prokuratora jest niezgodne z prawem, ponieważ wysokość podwyżek jest niedostatecznie uzasadniona.



Do tego niezgodne z prawem jest wprowadzanie abonamentów i niskich opłat wyłącznie dla osób płacących podatki w Szczecinie lub firm z siedzibą w Szczecinie. Prokurator zarzucił też uchwale niewłaściwy tryb reklamacji strefy - mówi prokurator Ewa Obarek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.



- Gdyż zgodnie z przyjętą uchwałą, reklamacje związane z funkcjonowaniem SPP ma rozpoznawać podmiot tę strefę administrujący, co w praktyce oznacza, że podmiot ten będzie rozstrzygał wydane przez siebie decyzje, a ponadto prokurator zaskarżył również zapis, zgodnie z którym, błędnie wprowadzona podstrefa lub numer rejestracyjny pojazdu przy dokonywaniu płatności oznacza niewniesienie płatności - wyjaśnia Obarek.



Prokuratura domaga się unieważnienia Uchwały. Zmiany w SPP - czyli powiększenie obszaru strefy i podwyżki - miałyby wejść w życie od pierwszego kwietnia tego roku.