ST3 Offshore wystawione na sprzedaż za 234 mln zł

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Fabryka podstaw do morskich elektrowni wiatrowych ST3 Offshore na sprzedaż. Syndyk masy upadłościowej określił jej cenę na 234 miliony złotych. To dwa razy mniej niż koszt jej budowy.

ST3 Offshore powstała w czasach rządów Platformy Obywatelskiej na terenach na północ od Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Nowo wybudowany zakład zrealizował dwa kontrakty na budowę podstaw do morskich elektrowni wiatrowych, na których poniósł straty i został sprzedany przez niemieckiego właściciela. Kolejny właściciel z Niemiec porzucił firmę z długami, wtedy spółkę próbował ratować państwowy fundusz Mars.



Oferty kupna ST3 Offshore można składać do 10 marca. Upadłość spółki została ogłoszona w marcu ubiegłego roku. ST3 Offshore to fabryka dysponująca halą przystosowaną do produkcji podstaw do morskich elektrowni wiatrowych, malarnią oraz największą w Europie suwnicą bramową przystosowaną do ich załadunku.