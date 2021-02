Hotele otwarte. Duże zainteresowanie w Kołobrzegu

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Hotele i pensjonaty nad morzem nie przeżywają takiego najazdu turystów, jak te w górach, ale obserwujemy duże zainteresowanie - mówi Adam Hok, prezes fundacji Kołobrzeg SPA i członek zarządu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Jak przypomina, hotele muszą działać w reżimie sanitarnym. - Są obłożone w mniej więcej 70 procentach dostępnych i możliwych do obłożenia pokoi, czyli w 70 procentach z tych 50 procent całości. Telefony zaczęły dzwonić od piątku po kilku miesiącach przerwy. Goście pytają i rezerwują luty - mówi Hok.



Wielu turystów nie rozumie jednak, że nadal nie mogą zostać otwarte sauny i salony masażu - dodaje Hok. - Mieliśmy nadzieję, że to jest błąd, który zostanie naprawiony. Mamy czynny basen, ale nie możemy mieć czynnej sauny, co budzi oczywiście duże kontrowersje i kłopoty z gośćmi, którzy czytając nagłówki różnych wiadomości i są przekonani, że przecież sauny są otwarte. Niestety nie w hotelach.



Posiłki w hotelach są dostarczane do pokoi. W hotelach mogą działać baseny, nie mogą działać sauny i salony masażu.