Ruszyła akcja łamania lodu na Odrze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ostatni raz lodołamacze wypłynęły na Odrę trzy lata temu, w marcu. Później zimy były na tyle łagodne, że nie było to konieczne. We wtorek lód kruszy w sumie 7 jednostek. W środę do akcji dołączy 6 lodołamaczy niemieckich.

- Znajdujemy się na Odrze Wschodniej i kierujemy się na Regalicę, dokładnie na Jezioro Dąbie, żeby je udrożnić. Grubość lodu to parę centymetrów, a tam dalej będzie pewnie koło 20-30. Taki lód nie robi na nas wrażenia. Podskakujemy, jakbyśmy jechali po bruku - mówi Piotr Gwiazdowski, kapitan lodołamacza "Stanisław".



- Ruszamy z Podjuch, bo to jest takie miejsce z którego najbliżej jest do Jeziora Dąbie. Musimy wyznaczyć tam około 500-metrowej szerokości kinetę, którą chwilę później będzie spływał lód. Jednocześnie ruszają nasze cztery jednostki z Gryfina, które płynąc w dół rzeki będą kruszyły lód - mówi Marek Duklanowski, Wody Polskie Szczecin.



Udrożnienie Odry powinno potrwać około tygodnia. Lodołamanie jest możliwe dzięki temu, że zaczęła wzrastać temperatura. Akcja ma sens tylko wtedy, kiedy temperatura jest dodatnia. Najgrubsza warstwa lodu jest w okolicach Marwic i Gozdowic. Lodołamacze wypłynęły z bazy w Podjuchach.