Wandale zniszczyli plac zabaw w Mieszkowicach. "To krycie patologii" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Policjanci z Mieszkowic szukają wandali, którzy zniszczyli plac zabaw. A gmina w emocjonalny sposób apeluje do mieszkańców.

Chodzi o największy plac zabaw w miasteczku i nowe urządzenie, tzw. "zamek", które zostało kupione jesienią za kilkanaście tysięcy złotych.



- Obecnie urządzenie nie nadaje się do użytku - mówi Andrzej Salwa, burmistrz Mieszkowic. - Martwimy się, bo to kosztuje niemałe pieniążki, a boli nas, ręce wręcz opadają, że pomimo wysiłku - bo nie zawsze starcza tych środków finansowych - ta zabawka uległa zdewastowaniu.



Na stronie gminy z kolei czytamy o "atmosferze krycia patologii". I tu cytat: "Powinni Państwo sobie uświadomić, że w sytuacji, gdy prawdziwi winowajcy są anonimowi, odpowiedzialność za takie czyny ponosimy wszyscy."



Miejscowe dzieci mówią, że to była najfajniejsza zabawka na placu: - Na tym zamku się lubiliśmy bawić. - Fajnie się tam bawiło w mumię na przykład. Chodzi o to, że się okręcasz, a później szukasz innych z zamkniętymi oczami.



Informacje na temat wandali można przekazywać do komisariatu w Mieszkowicach.