Krzywy Las znajduje się w okolicach nowego osiedla wsi Nowe Czarnowo i Elektrowni Dolna Odra. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Leśnicy z Gryfina sprawdzą czy uda się wyhodować młodszy drzewostan zwany potocznie Krzywym Lasem. Akcję wspiera grupa PGE.

Na razie z drzew zerwali szyszki, z których zamierzają wydobyć nasiona. Z nich wyhodują sadzonki - sprawdzą czy one również będą zakrzywione. Równolegle - inne sadzonki będą sami zakrzywiać.



Wszystko po to, aby ocalić atrakcję - las zaczyna się starzeć, dlatego leśnicy próbują go ocalić - hodując nowe, odpowiednio zakrzywione drzewa. Krzywy Las powstał mniej więcej 90 lat temu.



"Lasy pełne energii" to program Grupy PGE, który od 21 lat ma na celu odbudowę drzewostanu w polskich lasach oraz poprawę jakości powietrza i stanu wód gruntowych.