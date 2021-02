Nie ma klimatu dla obniżenia podatku dla SPP

Szczeciński Park Przemysłowy. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Miasto Szczecin nie umorzyło podatku od nieruchomości o co występował Szczeciński Park Przemysłowy, czyli dawna Stocznia Szczecińska.

Taką informację przekazała we wtorek Radiu Szczecin przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki, Małgorzata Jacyna-Witt, radna wojewódzka z Prawa i Sprawiedliwości. Szczeciński Park Przemysłowy zwrócił się do Miasta o umorzenie podatku w związku z trudnościami ekonomicznymi związanymi z epidemią.



- Oczekiwaliśmy od Miasta pomocy po to, by wspierać także naszą pomocą firmy pracujące na terenie stoczni. To jest logiczne, że ta pomoc dotyczyłaby nie tylko Szczecińskiego Parku Przemysłowego, ale wszystkich firm pracujących na terenie stoczni. Niestety, pan prezydent nie poszedł na rękę ani Szczecińskiemu Parkowi Przemysłowemu - który może być mu solą w oku tak, jak działaczom Platformy Obywatelskiej swego czasu była stocznia - ani nie poszedł na rękę prywatnym firmom działającym na terenie SPP - oceniła.



Robert Lewandowski z Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że umorzenie przez Miasto podatku od nieruchomości, zwłaszcza dla firm z branży gastronomicznej, byłoby dużą pomocą w czasach epidemii.



- Najważniejsze w tej chwili jest to, co może Miasto - czy też samorząd miejski, jeśli chodzi o Szczecin - zrobić, to oczywiście wszelkiego rodzaju umorzenia czy zwolnienia z części podatków, np. podatku od nieruchomości, który - jeśli chodzi o Szczecin - dość drakoński. Tu rzeczywiście tego typu forma pomocy dla przedsiębiorców by się przydała - podkreślił Lewandowski.



Urząd Miasta Szczecin odmówił komentarza w tej sprawie. Rzecznik urzędu, Dariusz Sadowski poinformował nas, że uzasadnienie od wydanej decyzji jest tajne i nie może go komentować.