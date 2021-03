Prof. Kowalczyk: komunistyczna propaganda chciała zmienić historię

Komunistyczna propaganda po wojnie określała ich jako bandytów, tak mówiono o polskim podziemiu niepodległościowym po drugiej wojnie światowej - podsumowuje profesor Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.

W poniedziałek obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach, dla których wojna nie skończyła się w 1945 roku.- Żołnierze Wyklęci, czyli podziemie antykomunistyczne utożsamiali ten system wartości, z którym nowa władza - komuniści walczyli. Na który składały się niepodległa, wolna, suwerenna Polska, oparta na chrześcijańskim systemie wartości. Było to antytezą, przeciwieństwem tego, co budował nowy system - opowiada Kowalczyk.Przez cały okres Polski Ludowej, komunistyczne władze szykanowały także dzieci Żołnierzy Wyklętych.- To również dzieci Żołnierzy Wyklętych miały problem z dostaniem się na studia, z awansem zawodowym, ze znalezieniem dobrej pracy. Generalnie chodziło o to, żeby to środowisko pewnej kontynuacji tradycji niepodległościowej eliminować z obrazu, pejzażu Polski Ludowej - dodaje Kowalczyk.Ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak zginął podczas obławy w 1963 roku.