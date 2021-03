Goście "Kawiarenki Politycznej" podsumowują rok pandemii

Doświadczenie pokoleniowe, rok bardzo trudny dla seniorów, dzieci i przedsiębiorców - tak rok po wybuchu pandemii koronawirusa mówili goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński uważa, że wydarzenia związane z pandemią odcisną piętno na społeczeństwie na długie lata.- Pierwsze co, to jest to takie doświadczenie pokoleniowe, o którym być może za ileś lat będziemy wspominać, jak to było "za wirusa" lub "za zarazy" - tłumaczy Dobrzyński.Według posła Grzegorza Napieralskiego z Koalicji Obywatelskiej najbardziej poszkodowane są dzieci. - Ta nauka zdalna, to wszystko co dzieje się w ich życiu, myślę, że dzieci były i są najmniej przygotowane na wszystko, co się wokół tego wirusa dzieje.- Pandemia zmieniła gospodarkę, trzeba teraz myśleć o tym, jak ją wesprzeć - mówił wicemarszałek województwa z PSL Olgierd Kustosz. - Martwimy się o przedsiębiorców, o nasze firmy lokalne, które naprawdę zderzyły się z górą lodową.Według danych Eurostatu, Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej na poziomie 3,1 proc. To pokazuje skuteczność działań rządu w pandemii - dodał zachodniopomorski radny Prawa i Sprawiedliwości Rafał Niburski. - Jeśli idzie o przykład samej Polski, to rząd sobie bardzo dobrze poradził. Podkreślają to nawet eksperci, w zeszłym roku nastąpiła szybka reakcja rządu.Dodajmy, że w ciągu roku koronawirusem na całym świecie zaraziło się 116 milionów osób, a ponad 2,5 miliona zmarło.