Tunel spowoduje napływ niemieckich turystów do regionu

Niemieckie kurorty nad Bałtykiem obawiają się budowy tunelu w Świnoujściu.

Łatwość z jaką będzie można przeprawić się przez Świnę, spowoduje napływ do Polski niemieckich turystów - uważa Cezary Gmyz, korespondent Telewizji Polskiej w Niemczech.- I skrócenie tej drogi, która w tej chwili jest odbywana przy pomocy promu, który - jak wszyscy doskonale wiedzą - jest bardzo oblężony, zwłaszcza w miesiącach wakacyjnych. To spowoduje, że atrakcyjność tego regionu wzrośnie również dla niemieckich turystów. Nie tylko dla tych, którzy przyjeżdżają z bliska, ale również dla tych z daleka - mówi Gmyz.Cezary Gmyz podkreśla, że to nie jedyna inwestycja, której bacznie przyglądają się Niemcy. Dużym zagrożeniem dla niemieckich portów jest także planowane użeglownienie rzeki Odry.- W końcówce rządów Platformy Obywatelskiej, Ewa Kopacz podpisała z Niemcami bardzo złą umowę o Odrze Granicznej. Ona de facto stopuje rozwój żeglugi i dostarczanie masy towarowej do Szczecina. A odnowienie odrzańskiej drogi wodnej spowoduje to, że port szczeciński stanie się zagrożeniem dla najbliższych portów niemieckich - mówi korespondent Telewizji Polskiej w Niemczech.Maszyna TBM, która drąży tunel pod Świną, pracuje od piątku. W ciągu godziny powstaje w Świnoujściu 6 centymetrów tunelu.