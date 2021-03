"Finansowanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej niezagrożone"

Finansowanie budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest niezagrożone - zapewnia Roman Walaszkowski.

Dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dodał, że dotacje na cały projekt były wstrzymane w związku z prowadzonym postępowaniem prokuratorskim.- Prowadzone ono jest w sprawie, a dotyczy przebudowy węzła Łękno w Szczecinie - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Roman Walaszkowski. - Osoba fizyczna zgłosiła swoje zastrzeżenia, co do właściwego sposobu wydawania pewnych decyzji na etapie przygotowywania inwestycji.Inwestycja jest warta blisko 800 mln złotych, z czego ponad 500 mln zł to unijna dotacja.Za te pieniądze odpowiada Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które gdy dowiedziało się o prokuratorskim postępowaniu wstrzymało wypłaty.- Na krótko. Centrum otrzymało wyjaśnienia i wznowiło finansowanie - dodał dyrektor Walaszkowski. - W naszej ocenie, nie ma żadnego ryzyka dla dalszego prawidłowego finansowania tego projektu, co ma odzwierciedlenie w tej decyzji cofającej wstrzymanie.Czego dokładnie dotyczy postępowanie i jakich decyzji? Na razie szczeciński magistrat nie udziela takich informacji. Zapewnia, że zrobi to w przyszły poniedziałek.