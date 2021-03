"Jedno z ważniejszych świąt Greków". Wystawa w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

200-lat temu Grecja odzyskała niepodległość. Stowarzyszenie Greków Pomorza Zachodniego zaprezentowało z tej okazji wystawę o historii tego kraju.

Do końca marca można ją oglądać na placu Solidarności w Szczecinie.- To jest jedno z ważniejszych świąt Greków Pomorza Zachodniego w Szczecinie, więc dziś to taki spontaniczny zryw naszej greckiej społeczności, która postanowiła jednak się spotkać zachowując dystans, maski i wszystkie inne zasady bezpieczeństwa - mówi Ekaterina Ewangelu ze Stowarzyszenia Greków Pomorza Zachodniego.Do odwiedzenia wystawy i zapoznania się z historią Grecji zachęcał również ksiądz Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej św. Mikołaja w Szczecinie.- Myślę, że każdy kto przyjdzie tu i poczyta sobie historię powstania czy odzyskania niepodległości Greków, będzie dużo bogatszy jeśli chodzi o obraz Grecji i Greków. Ich patosu, ich patriotyzmu, ich walki - mówi ks. Stefanowski.Szczecin jest dla nas drugim domem - mówi Greczynka, która jako 7-latka przeprowadziła się do Polski. - Czuję się Greczynką, ale szanuję Polskę, bo to też moja ojczyzna. Tu się wychowałam. Wszystkiego najlepszego mieszkańcom Polski, Szczecina.Trwająca 9 lat wojna o niepodległość Grecji zakończyła się sukcesem i wyjściem narodu spod jarzma tureckiego. Na tablicy pamiątkowej, kluczowej dla przebiegu powstania bitwy pod Petą jako polegli wymienieni są również czterej oficerowie z Polski.