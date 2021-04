Goście "Kawiarenki" o realizacji programów społecznych

Zjednoczona Prawica od 2015 roku dość dobrze diagnozuje potrzeby społeczne w Polsce - uważają politolodzy, goście niedzielnej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Zdaniem profesora Macieja Drzonka z Uniwersytetu Szczecińskiego jest to główny czynnik niezmiennie dużych notowań koalicji rządzącej.- Problemem nie była kwestia, że Polacy chcieli mieć jeszcze więcej orlików, tylko problemem było to, że chcieli mieć więcej środków finansowych na wychowanie swoich dzieci. Te programy społeczne, które były tak mocno krytykowane przez dzisiejszą opozycję, one odpowiadały na realne potrzeby społeczeństwa polskiego - przekonuje Drzonek.Zdaniem profesora Macieja Kika, z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mimo upływu kolejnych lat problemem Zjednoczonej Prawicy pozostaje nadal brak odpowiednich kadr do realizacji zdiagnozowanych potrzeb.- Nawet jeśli diagnoza potrzeb społecznych dokonanych przez Prawo i Sprawiedliwość była prawidłowa, to w grę wchodzą później kadry, które realizują zadania i obietnice programowe. Widzimy, że z tymi kadrami to mamy problem. Co z tego, że trafnie zdefiniowano, kiedy nie ma sił społecznych na właściwe zrealizowanie trafnych diagnoz - tłumaczy Kik.Zdaniem większości gości "Kawiarenki politycznej" utrzymanie koalicji rządzącej jest obecnie w interesie wszystkich ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę. Choć, jak prognozują politolodzy, najbliższe wybory parlamentarne mogą przynieść ich usamodzielnienie.