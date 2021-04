Zakończono budowę długiego płotu oddzielającego strefę ASF

Dzik. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]

Płot, który odgradza strefę skażoną afrykańskim pomorem świń w naszym województwie, jest już gotowy. Właśnie zakończyła się budowa jego ostatniego odcinka.

Całe ogrodzenie ma łącznie 70 kilometrów. Biegnie wzdłuż linii kolejowej Szczecin-Wrocław, tzw. nadodrzanki. Od północy odchodzi do Odry na wysokości Morynia, a od południa od granicy z województwem lubuskim.



Teren jest przeszukiwany pod kątem padłych dzików - mówi dr Maciej Prost, Zachodniopomorski Lekarz Weterynarii.



- Zwłoki dzika są rezerwuarem wirusa i on tam utrzymuje się bardzo długo, miesiącami. Stanowi taki stały czynnik zakaźny. W tym momencie to jest priorytet - mówi dr Prost.



Na terenie objętym skażeniem wkrótce rozpocznie się odstrzał sanitarny nawet kilkuset dzików. Pierwsze ogniska wirusa wykryto tam w ubiegłym roku. ASF to wirus śmiertelny dla świń i dzików. Inne zwierzęta, a także człowiek, mogą go przenosić.