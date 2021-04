Mucha o "Stanie Zagrożenia": film jest zapowiedzią wyników prac podkomisji

To prokuratura i podkomisja smoleńska powinny się zająć wyjaśnieniem wątków, które pojawiły się w filmie "Stan Zagrożenia".

Tak produkcję Ewy Stankiewicz, skomentował Paweł Mucha. Na ostateczne wnioski będzie jednak trzeba poczekać, aż do publikacji pisemnego raportu z prac podkomisji.Radny klubu PiS w Sejmiku woj. zachodniopomorskiego, społeczny doradca Prezydenta Andrzeja Dudy w "Rozmowach pod Krawatem" dodał, że dopiero to będzie podstawą do wyciągania odpowiednich wniosków.- Będziemy mieli oficjalną publikację raportu pisemnego podkomisji, więc wtedy będzie można się odnosić do działań podkomisji. Mieliśmy do tej pory do czynienia z prezentacją filmu, który był pewną zapowiedzią, jeśli chodzi o podsumowanie prac podkomisji. Natomiast ten dokument, jak zostanie opublikowany będzie też ważnym elementem i punktem odniesienia także dla ustaleń prokuratury. Czekamy więc na kolejne ustalenia - tłumaczył Mucha.Jak mówi o swoim dokumencie Ewa Stankiewicz, film porządkuje fakty i teorie dotyczące wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku w sposób zrozumiały dla polskiego widza, ale też odbiorcy zza granicy.