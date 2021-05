"Czas zatrzymał się kilkadziesiąt lat temu". Wieś czeka na Plan Odbudowy

Wieloletnie zaniedbania wciąż dają o sobie znać na polskiej wsi. Dyskusja o jej niedoinwestowaniu powróciła podczas debaty o Krajowym Planie Odbudowy - to mechanizm, który ma podnieść gospodarkę z epidemicznego kryzysu.

Fundusz Odbudowy w całości to prawie 60 miliardów euro.













Polska wieś z tej puli dostanie około pięciu miliardów złotych - rolnicy liczyli na więcej. Wójt gminy wiejskiej Widuchowa - Paweł Wróbel - argumentuje, że w niektórych sferach na wsi czas zatrzymał się kilkadziesiąt lat temu - na przykład jeśli chodzi o drogi.- Degradacja tych dróg jest ogromna. Te asfalty, które mamy, często mają 40-50 lat. To są jedyne możliwości dojazdu do tych wsi. Wiadomo, że my możemy jedynie łatać te dziury. Te pieniądze, które mają pojawić się z Unii, mam nadzieję, że będą skierowane do wsi popegeerowskich.