Minister Maląg: "silna Polska stoi silną rodziną"

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Fot. www.gov.pl

"Polski Ład" ma spełniać nadzieje i marzenia Polaków - mówiła w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

To deklaracja programowa podpisana przez liderów Zjednoczonej Prawicy. Jest programem społeczno-gospodarczym, którego celem jest podniesienie standardu życia Polaków do poziomu państw Europy Zachodniej.



Rodzina jest w centrum uwagi w każdym aspekcie tego planu. Od 5 lat staramy się prowadzić kompleksową politykę rodzinną - mówiła Marlena Maląg.



- Liczy się Polska, Polacy. Silna Polska przede wszystkim stoi silną rodziną. Podniesienie godności rodziny i sytuacji finansowej, to jest właśnie ta siła - mówiła minister rodziny i polityki społecznej.



Program ma pozwolić Polsce podnieść się po pandemii - dodawała Maląg.



- To jest program kompleksowej reformy społeczno-gospodarczej, która z dużą siłą pozwoli po tym trudnym czasie walki z pandemią koronawirusa powrócić na tory rozwoju gospodarczego, nie zapominając o rozwoju społecznym. Gwarantuje utrzymanie wszystkich programów społecznych, które były wprowadzone - mówiła minister rodziny i polityki społecznej.



Plan zakłada m.in. zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 7 proc. PKB w 2027 r., podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wzrost drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych rocznie, zerowy PIT dla pracujących w wieku emerytalnym i możliwość wybudowania domu do 70 m2 bez pozwolenia na budowę.