"Polski ład" w ocenie gości "Kawiarenki politycznej" RS

Zaprezentowany kilka dni temu społeczno-gospodarczy program skupia się m.in. zmianach w prawie podatkowym, wsparciu szpitali, emeryturach dla seniorów oraz dostępności mieszkań.

To bardzo dobry, długoterminowy plan - ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości, Michał Jach.- Warto pamiętać, że "Polski ład" to nie tylko podatki i skokowe zwiększenie finansowania służby zdrowia - powiedział.Poseł Koalicji Obywatelskiej, Arkadiusz Marchewka nazywa program "Nieładem". Jak mówi, uderzy on w najbardziej przedsiębiorczych ludzi.- Mówi się o tym, że wyższa będzie kwota wolna od podatku i zmienią się progi podatkowe. Ale nikt w tej prezentacji nie mówi, że nie będzie możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej - wskazał.Dariusz Matecki ze Zjednoczonej Prawicy zachwalał projekt dopłat do mieszkań.- Jeśli ktoś ma dzisiaj 25-30 lat, ma rodzinę, dwójkę dzieci, chce kupić mieszkanie, to w centrum Szczecina jest to koszt 300-400 tysiące złotych i nie każdego stać na wkład własny - argumentował Dariusz Matecki.Według posła Lewicy, Dariusza Wieczorka zwraca uwagę, że "Polski Ład" jest działaniem politycznym.- "Polski ład" pojawił się po to, by radować spadające notowania partii rządzącej i przykryć te wszystkie konflikty wewnątrz Zjednoczonej Prawicy - analizował Dariusz Wieczorek.Pierwsze zmiany wprowadzone w "Polskim ładzie" zaczną obowiązywać w przyszłym roku.