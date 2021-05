Kopeć: w szkole powinno być więcej lekcji historii [ZDJĘCIE]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zwiększenie liczy godzin historii jest potrzebne - mówi były wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Komentując założenia programu Polski Ład, który chce realizować Zjednoczona Prawica.

- Widać, że to jest potrzebne i po tym kursie - tak jak powiedziałem - dewastowania tego programu, czy tak jak w przypadku szkoły podstawowej koncentrowaniu się na tej opowieści o społeczeństwie średniowiecznym. Jak widać istnieje potrzeba, aby do tego kursu historii powrócić - tłumaczy Kopeć.



- Zwiększenie godzin historii umożliwi uatrakcyjnienie lekcji - twierdzi były wiceminister. - Oczywiście, że pomysł chociażby jeden, a więc tego poznawania historii przez dotknięcie, zobaczenie nie jest nowy. Teraz chodzi, aby program wycieczek, i tych wyjść, czyli tych atrakcyjnych form był bardziej powszechny i możliwy do zrealizowania. To wymagałoby dodatkowych godzin na przeprowadzenie takiego pomysłu i dodatkowych środków.



Przypomnijmy, program Polski Ład zakłada rozdzielenie historii na powszechną i historię Polski.