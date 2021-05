Niemcy nic nie wiedzą o historii Witolda Pileckiego

Rotmistrz Witold Pilecki. Fot. pl.wikipedia.org, Old photos in color

73 znicze zostaną we wtorek ustawione o godzinie 20.00 na rondzie Witolda Pileckiego, u zbiegu ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie. To w rocznicę zamordowania rotmistrza.

Natomiast godzinę wcześniej w kościele św. Jana Ewangelisty zostanie odprawiona msza święta w jego intencji.Rotmistrz zginął za ojczyznę - mówi Bartosz Ilcewicz z Fundacji Patriotycznej imienia Witolda Pileckiego.- 25 maja 1948 roku o godzinie 21.30 w mokotowskim więzieniu na ulicy Rakowieckiej w Warszawie z rąk funkcjonariusza bezpieki Piotra Śmietańskiego ginie Witold Pilecki. Ginie za to, że walczył o wolną i niepodległą Polskę. Za to, że chciał ojczyzny innej, przede wszystkim wolnej i w pełni suwerennej - mówi Ilcewicz.Dwa lata temu Instytut Witolda Pileckiego powstał w Berlinie. Jak mówi Hanna Radziejowska z Instytutu, Niemcy nie znają historii rotmistrza.- Niemcy nic nie wiedzą. Po pierwsze jest takie zdumienie, że ktoś taki był. Jak oni słyszą tę historię to jest takie zaskoczenie, że ktoś mógł na ochotnika pójść do Auschwitz, ktoś alarmował świat. Jak to się stało, że w 1942 roku aż tyle było wiadomo, Alianci wiedzieli i nic nie zrobili - mówi Radziejowska.Witold Pilecki zasłynął m.in. utworzeniem konspiracji w hitlerowskim obozie w Auschwitz oraz raportami, które informowały aliantów o zbrodniach Niemców na Żydach. Został aresztowany w maju 1947 r., osadzony w areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i poddany okrutnemu śledztwu. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony został w 1948.