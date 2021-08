Gliński: przejmiemy stoczniową świetlicę, jeśli Miasto rozwiąże kwestię dojazdu [WIDEO]

Jasna deklaracja wicepremiera w sprawie stoczniowej świetlicy na terenie Stoczni Szczecińskiej.

Jeśli prezydent Szczecina rozwiąże kwestie dojazdu do tego obiektu, to jesteśmy gotowi przejąć obiekt - mówił dla Radia Szczecin profesor Piotr Gliński.Miasto przejęło świetlicę w 2013 roku. Przez 8 lat nie potrafiło poradzić sobie z jej odnowieniem. Teraz samorząd chce przekazać ministerstwu stoczniową świetlicę - gdzie podpisano "Porozumienia Sierpniowe" - za symboliczną złotówkę.Wicepremier Piotr Gliński mówi "tak", ale konieczne jest rozwiązanie kwestii dojazdu, która jest po stronie Miasta.- Ja od samego początku prosiłem, żeby rozwiązać problem dojazdu do tego budynku, bo nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to jest budynek na terenie stoczni. Tam musi być dojazd i dostęp publiczny. To powinno zapewnić Miasto, czyli gospodarz terenu - tłumaczy wicepremier Gliński.Jak dodał wicepremier Gliński, jeśli Miasto rozwiąże problem dojazdu, to stołówką zaopiekuje się powołany, przez resort kultury, Instytut Dziedzictwa Solidarności.