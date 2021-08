Alejki po ulewach. Naprawy trwają

Prace mają się zakończyć w połowie sierpnia. Ich koszt to ponad 20 tysięcy złotych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kilkanaście tysięcy złotych kosztowała naprawa alejek w szczecińskich parkach po ostatnich ulewach. Są one są uszkodzone m.in. w Parku Kasprowicza i przy amfiteatrze.

- Stan dróg po ulewach to po prostu tragedia: wymyty piach, kamienie, nie można przejechać rowerem i nie wyobrażam sobie jak tam spacerują z wózkami młode mamy. Jedno wielkie gruzowisko - ocenił słuchacz audycji interwencyjnej Radia Szczecin "Czas Reakcji".



Nasze ekipy cały czas pracują - zaznacza rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, Andrzej Kus.



- W zeszłym tygodniu skończyliśmy naprawiać alejki wzdłuż Rusałki, czyli na dole w Parku Kasprowicza. Teraz kończymy naprawiać alejkę od Trzech Orłów schodzącą w dół, również do Rusałki. W najbliższych dniach będziemy naprawiali przy Wincentego Pola, a jednocześnie pracujemy w innych parkach: w Parku Twardowskiego, na Pomorzanach. Rzeczywiście porobiły się tam wyrwy i leje - informuje Andrzej Kus.



Prace mają się zakończyć w połowie sierpnia. Ich koszt to ponad 20 tysięcy złotych.