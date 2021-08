Szczecin odstępuje od przebudowy ul. Przygodnej

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

W ostatnich tygodniach, inwestycji sprzeciwiali się mieszkańcy, którzy nie chcieli wycinki blisko 800 drzew rosnących w pasie drogi.

Jak czytamy w komunikacie "miasto postanowiło posłuchać głosu mieszkańców" i zrezygnowało z połączenia ulicy Przygodnej na Gumieńcach z ulicą Taczaka.



Inwestycja miała być skrótem dla dzieci dojeżdżających komunikacją miejską do szkoły na ul. Jodłowej. Odciążony zostałby również ruch na Rondzie Gierosa.



Miasto zapowiedziało, że we wrześniu odbędą się kolejne konsultacje dot. budowy nowego torowiska tramwajowego do Mierzyna.