W Węgorzynie czekali na ten moment 30 lat [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Po ponad 30 latach mieszkańcy Węgorzyna mogą ponownie zasiąść w fotelach kinowych. Gmina jest pierwszą w województwie, która sfinansowała z własnych środków budowę kina i przystąpiła do sieci "Kino za rogiem".

W piątek w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu otworzono kino, a widzowie mogli obejrzeć pierwszy seans.



- Po ciężkim dniu pracy, można przyjść do kina, wzruszyć się i popłakać, albo szczerze pośmiać. Drodzy panowie, gdzie jest lepsze miejsce, żeby pierwszy wziąć dziewczynę za rękę, jak nie w kinie, kiedy trochę przygaśnie światło - mówi ks. proboszcz dr

Wojciech Jaźniewicz, który poświęcił nowe kino.



Świetne wrażenia i długo czekaliśmy na ten moment, żeby przyjść do kina z prawdziwego zdarzenia. Rewelacja - mówi kobieta, która przyszła na seans.



- W latach 70. o naszym miasteczku powstała piosenka: "O Węgorzyno, o Węgorzyno, jest restauracja, plaża i małe kino". Do tej świetności chcemy dążyć - zapowiada Monika Kuźmińska, burmistrz Węgorzyna.



W kameralnym kinie jest 20 miejsc, a koszt budowy sali kinowej to 100 tysięcy złotych.