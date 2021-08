Patryk Dobek: Otrzymałem talent od Boga i staram się go pomnażać

Patryk Dobek zdobył w Tokio brązowy medal igrzysk olimpijskich w biegu na 800 m. Wyprzedzili go tylko dwaj Kenijczycy. Zaraz po medalowym wyścigu wyciągnął i ucałował krzyżyk. Wiara oznacza w jego życiu bardzo wiele. Zdecydował się o tym opowiedzieć.

- To był moment i dowód na to, że gdyby nie Jezus Chrystus, to bym tego nie osiągnął - tak Patryk Dobek wspomina chwilę po wbiegnięciu na metę. Biegania nie rozpatruje tylko w kategoriach zawodu.- Otrzymałem talent od Boga i staram się go pomnażać tak, jak jest o tym napisane w jednej z Ewangelii, w przypowieści - mówi Dobek. - Dlatego staram się do tego spokojnie podchodzić, ponieważ różni święci ojcowie, a także niektórzy wykształceni ludzie mówią mi i na temat sportu, żeby się nie wywyższać i nie nasiąknąć pokusą sławy, bo to z mojego punktu widzenia najszybsza droga do upadku, oczywiście duchowego.Brązowy medalista z Tokio śpiewa także w chórze w cerkwi prawosławnej w Szczecinie.- Na pewno mi to pomaga, bo to jest też modlitwa, tylko na bardzo zaawansowanym etapie. Muzyka i słuch z lat młodzieńczych pozostały, ponieważ wcześniej grałem w orkiestrze dętej na trąbce, po kilku latach przerzuciłem się na tubę - powiedział Dobek.Cała rozmowa z Patrykiem Dobkiem w audycji "Religia na fali" w Radiu Szczecin w najbliższą niedzielę po godzinie 7.