RSnW: wypowiedź Frasyniuka skandaliczna, ale...

Słowa Władysława Frasyniuka o żołnierzach Wojska Polskiego odbijają się szerokim echem w przestrzeni publicznej. Goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" skomentowali wypowiedź polityka.

Działacz opozycji z czasów PRL powiedział w niedzielę w TVN 24 o żołnierzach, którzy nie wpuszczają do Polski grupy cudzoziemców na granicy z Białorusią, że "nie służą państwu polskiemu - przeciwnie - plują na wartości, o które walczyli ich rodzice". Nazwał ich "watahą psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi" i "śmieciami".Szkalowanie żołnierzy czy innych funkcjonariuszy państwa to nie jest coś, co pomaga tej sprawie - oceniła Katarzyna Kotula, posłanka Nowej Lewicy.- Jeżeli chcemy kogoś krytykować, to przede wszystkim tych, którzy wydają takie nieludzkie rozkazy. I nie mam wątpliwości, że w tym przypadku polecenia idą jednak z samej góry, bo jeszcze kilka dni temu funkcjonariusze Straży Granicznej kupowali na własny koszt jedzenie dla ludzi, którzy przebywają na granicy, czyli dla uchodźców. Mówimy oczywiście o tej największej grupie - zaznaczyła.Jest to wypowiedź absolutnie skandaliczna i powinna dyskwalifikować taką osobę z dyskursu publicznego - komentuje Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.- Każdy chyba powinien rozumieć, że Wojsko Polskie czy Straż Graniczna są służbami wysokiej odpowiedzialności. I porównywanie Straży Granicznej chociażby do SS..., są to wypowiedzi szkodzące polskiej racji stanu, bo wszyscy wiemy, że mamy międzynarodowy problem, gdy Polska jest oskarżana choćby o udział w holocauście - podkreślił.Premier Mateusz Morawiecki potępił słowa polityka na facebooku zaznaczając, że Frasyniuk w podły sposób obraził żołnierzy.