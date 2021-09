Policjanci znowu suszą

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. słuchacz

Chodzi o - prawdopodobnie - najbardziej znanych funkcjonariuszy w mieście - czyli bohaterów dużego muralu na filarze Trasy Zamkowej przy ulicy Jana z Kolna w Szczecinie.

Jakiś czas temu ktoś go zdewastował, co zasmuciło kierowców. I właśnie jest malarska odpowiedź autorów.



Miśków z suszarką - jak pieszczotliwie mówią o muralu szczecinianie, w grudniu 2019 roku namalowało dwóch artystów - Krzysztof Zielonka i Marcin Hernik. Zdaniem kierowców obraz poprawiał bezpieczeństwo, bo widząc go, automatycznie zdejmowali nogę z gazu.



Niedawno jednak, inny grafficiarz, zrobił tam srebro - zamalował policjantów - podpisując się. Autorzy postanowili odmalować swoje dzieło - i teraz policjanci znów suszą. Cieszą się nasi słuchacze.



- Często w tym miejscu widać było, jak kierowcy zwalniali widząc mural policjantów, więc się na pewno sprawdzał. - Mural pod Trasą Zamkową został odmalowany, super, taka inicjatywa, świetny temat, bardzo dziękujemy, spełnia rolę prewencyjną. Dobrze, że został odmalowany, mi osobiście bardzo się podoba - mówią słuchacze ze Szczecina.