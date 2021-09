Radni PiS-u domagają się poprawy bezpieczeństwa rowerzystów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ścieżki rowerowe w Szczecinie są w opłakanym stanie - uważają radni Prawa i Sprawiedliwości. Podają przykłady i interpelują do marszałka województwa, jak i do Prezydenta Szczecina.

Radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. Zdaniem Rafała Niburskiego, to kwestia kluczowa.



- Mamy w Szczecinie ścieżki rowerowe, które nie są ze sobą połączone. Wówczas mieszkańcy muszą jechać ulicami - powiedział Niburski.



Kwestię braku bezpieczeństwa podnosił w poniedziałek także radny Krzysztof Romianowski, który doskonale zna ulice prawobrzeżnej części miasta.



- Serdecznie zapraszam pana prezydenta, aby przejechał się niedaleko, bo z Płoni do Zdunowa. I zobaczył, jakie tam są warunki do przejazdu - zachęca Romianowski.



Zdaniem radnej Małgorzaty Jacyny-Witt, jednym z istotnych problemów jest także brak połączeń tras rowerowych Szczecina z już istniejącym m.in. po stronie gminy Kołbaskowo.



- Droga prowadząca do Szczecina jest bardzo przyzwoita, natomiast ulica Zbójnicka nie nadaje się, ani dla rowerów, ani dla samochodów. To jest po prostu dramat - ocenia Jacyna-Witt.



Zdaniem radnej Agnieszki Kurzawy, sieć dróg rowerowych Szczecina powinna być ze sobą spójna. Stąd jej interpelacja w tej sprawie do Prezydenta Miasta.



- Oczekujemy kompleksowego planu, jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową w naszym mieście - dodaje Kurzawa.



W swojej interpelacji radna Prawa i Sprawiedliwości domaga się także stosowania asfaltu, a nie kostki brukowej przy wykonywaniu kolejnych tras rowerowych.