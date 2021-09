Kolejne miejscowości w regionie będą zabezpieczone przed powodzią [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To dzięki inwestycjom, które zrealizują Wody Polskie.

We wtorek w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie podpisano umowy z wykonawcą.

W miejscowości Piasek powstanie wał przeciwpowodziowy, w Ognicy przebudowany zostanie kanał, zmodernizowana zostanie stacja pomp w Krajniku Dolnym a w Gryfinie zaplanowana jest również modernizacja nabrzeża przeznaczonego do cumowania lodołamaczy.



- Zabezpieczamy ponad tysiąc mieszkańców naszego województwa, to oni będą mogli czuć się dzięki tym rozwiązaniom bezpieczni. Gdy dołożymy do tego kończącą się w tej chwili budowę wału w miejscowości Chlewice, gdzie otaczamy w całości miejscowość - ilość osób zagrożona powodziami drastycznie spada - mówi dyrektor wód polskich Marek Duklanowski.



Inwestycje przede wszystkim poprawią bezpieczeństwo mieszkańców, mówi Tomasz Miller wiceburmistrz Gryfina.



- Ten ciąg miejscowości położonych wzdłuż rzeki jest stale narażony na określone zagrożenie i warto dbać o nie wcześniej, likwidować lub minimalizować to zagrożenie. Cieszę się, że będzie przebudowana stacja pomp dla Gryfina - mówi Miller.



Inwestycja kosztuje ponad 31 milionów złotych.



Pracę mają ruszyć jeszcze we wrześniu, potrwają do kwietnia 2023 roku. Wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki podpisał, także pozwolenie na przebudowę istniejących i budowę nowych ostróg na Odrze granicznej.