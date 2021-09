Al. Wojska Polskiego otwarta dla kierowców do końca września [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Za trzy tygodnie aleja Wojska Polskiego w Szczecinie, zostanie udrożniona i udostępniona kierowcom. Mimo, że nadal przebudowywany jest węzeł Łękno.

Możliwy będzie już wjazd zarówno w ulicę Traugutta, jak i w ulicę Zaleskiego.



Jeszcze w tym roku kierowcy będą mogli także skorzystać z nowego odcinka obwodnicy śródmiejskiej.



Chodzi o dwupasmową jezdnię między węzłem Łękno, a skrzyżowaniem z ulicą Arkońską - mówi Piotr Zieliński z Urzędu Miasta Szczecin. - Jeśli chodzi o prace związane z budową nowego fragmentu trasy średnicowej, to zmierzamy do końca. Pozostaje krótki fragment, odcinek, już przy samym skrzyżowaniu z aleją Wojska Polskiego. Zakładamy, że nowy odcinek obwodnicy będzie udostępniony dla ruchu w październiku. Myślę, że kierowcy będą mogli odetchnąć.



Zgodnie z ostatnimi deklaracjami wykonawcy, w pełni przebudowany węzeł Łękno zostanie oddany do użytku do końca roku.



Koszt całej inwestycji to około 140 milionów złotych.