"Na intensywnej terapii przy Arkońskiej tylko niezaszczepieni"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Czekają nas trudne czasy, bo nie wszyscy zdecydowali się na szczepienie - tak w programie "Radio Szczecin na Wieczór" mówiła dr Joanna Jursa-Kulesza ze szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

Jak tłumaczyła, w tej chwili w jej placówce na Oddziale Intensywnej Terapii są tylko takie osoby.



- Czwarta fala pandemii będzie z wariantem Delta, który rozprzestrzenia się niczym pożar, a szczepienie pozwala przejść zakażenie łagodniej - zaznacza Kulesza. - Warto podjąć "ryzyko" szczepienia po to, żeby tą chorobę, nawet jeśli zdarzy się osobie zaszczepionej, to przechodzi ją nie na intensywnej terapii, to przechodzi ją w sposób niezauważalny, łagodny.



W pierwszej połowie września ubiegłego roku mieliśmy około 800 zakażeń dziennie, w środę było ich ponad 500. Zdaniem Jursy-Kuleszy, jeśli zaczną trafiać się ogniska zakażeń z wariantem delta, liczba dziennych przypadków może być większa niż w roku ubiegłym.