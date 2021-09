Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Awaria sieci trakcyjnej w Szczecinie. To w wyniku prac budowlanych u zbiegu ulic Arkońskiej i Wszystkich Świętych. Przez to powstają utrudnienia.

Kierowcy wolno pokonują to skrzyżowanie, a komunikacja miejska jest częściowo sparaliżowana.



Tramwajowa 1 kursuje przez pętlę Głębokie do węzła Łękno z nawrotką na przystanku "Plac Gałczyńskiego".



Linia numer 5 nawraca natomiast na placu Szarych Szeregów. "Dwunastki" z pętli Pomorzany jeżdżą do Lasu Arkońskiego przez aleję Wojska Polskiego.



Dodatkowo, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uruchomił autobusowe linie zastępcze przez plac Szarych Szeregów, plac Rodła oraz Las Arkoński.