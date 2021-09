Relikwie błogosławionego w asyście motocykli wjechały do Kobylanki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego już w kościele w Kobylance, który w sobotę zostanie ustanowiony pierwszym na świecie sanktuarium kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Relikwie, którymi są włosy Prymasa przekazała archidiecezja warszawska. Do Kobylanki wjechały w poniedziałek wieczorem w asyście motocyklistów. To symboliczny gest. W 1957 roku, kiedy ksiądz Prymas odjeżdżał z Kobylanki, motocykliści towarzyszyli mu do jej granic.Relikwie do Kobylanki przywiózł ks. kanonik Eugeniusz Leda, duszpasterz Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego z Warszawy Choszczówki. - Czuję, że dostępuję wielkiego zaszczytu. Że te relikwie mogę osobiście zawieźć do pierwszego w Polsce i w świecie sanktuarium, naszego kochanego, wielkiego, błogosławionego Prymasa. Pasterza, nauczyciela i ojca narodu - powiedział ks. Leda.Od wtorku do czwartku poprowadzi on rekolekcje w przyszłym sanktuarium Prymasa - mówi ks. Paweł Żurawiński, salezjanin i proboszcz parafii. - Można powiedzieć, że jako wspólnota parafialna przeżywamy taki nasz wielki tydzień. Tydzień przygotowań do ustanowienia sanktuarium.Kardynał Stefan Wyszyński został ogłoszony błogosławionym w niedzielę.