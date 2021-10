Pogrzeby dzieci utraconych "to święto tych, którym nie dane było szczęśliwie się narodzić" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: Maciej Papke, Kamila Kozioł. Montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jeszcze kilka lat temu dzieci utracone były traktowane jako odpad medyczny w szpitalach - mówi Paulina Rylska z Fundacji Domum Vitae. Od kilku lat Fundacja organizuje ich pogrzeby.

W piątek odbyły się one w Szczecinie, Stargardzie i Policach - mówi Paulina Rylska.



- Jest to wydarzenie związane z 15 października, jest to Światowy Dzień Dziecka Utraconego. Jest to święto wszystkich dzieci, którym nie dane było szczęśliwie się narodzić, których rodzice przeżywają taką tragedię, że nie mogli ich na tym świecie powitać i wychowywać. Mówi się o nim coraz więcej, ponieważ jest to święto dla uczczenia pamięci tych, których z nami nie ma, a którzy byli najmniejsi - mówi Rylska.



Fundacja wspiera także psychologicznie małżeństwa, które utraciły dzieci.



- Owoce tego co robimy są piękne, bo rodzice do nas wracają. Dzielą się tym, jak to przeżyli, jak to owocuje w ich życiu i są nam bardzo wdzięczni. Takie wydarzenie jak dzisiaj, oczywiście towarzyszą im trudne emocje, ale dla nas, organizatorów, jest to bardzo dobre i pomaga nam dalej to robić, bo to ma głęboki sens - mówi Paulina Rylska z Fundacji Domum Vitae.



W piątek w Szczecinie pochowanych zostało czterdzieścioro dzieci utraconych.