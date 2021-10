Szczeciński TOZ traci środki, a radni Koalicji... się śmieją

Fot. TOZ Szczecin/Archiwum

Ogromny cios dla finansów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie - tymczasem we wtorek, podczas sesji, radni Koalicji Samorządowej Szczecin (byłych Bezpartyjnych) i KO śmiali się z pytania, kto straci na likwidacji w mieście podatku od posiadania psów.

Mowa o 20 tysiącach złotych rocznie. W środę w audycji "Czas Reakcji" Karolina Winter-Zielińska, prezes TOZ w Szczecinie mówiła o tym, że o sprawie "dowiedzieli się z Facebooka".



Decyzja o likwidacji podatku zapadła podczas wtorkowej sesji rady. W czasie dyskusji, padło pytanie radnego Romana Lewandowskiego z PiS - jak słychać - wywołało rozbawienie w ławach koalicji rządzącej miastem.



- Czy w wyniku tej uchwały inkasent straci pracę? - zapytał Lewandowski.



(śmiech)



- Rolę inkasenta pełniło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, skupiając się na innej pracy. To było tak "uzupełniająco" - odpowiadała skarbnik miasta Dorota Pudło-Żylińska.



Tymczasem, jak mówi Karolina Winter-Zielińska, prezes TOZ w Szczecinie, dla nich utrata 20 tysięcy złotych to ogromny problem:



- Te pieniądze, które zostawały, w ramach naszej organizacji, były przekazywane właśnie między innymi na wykonywanie zadań Miasta. Zakup leków, na leczenie kotów wolnożyjących. Te pieniądze po prostu były w świetnym celu pożytkowane - tłumaczyła Winter-Zielińska.



We wtorek na sesji usłyszeliśmy, że inkasent podatku za psa - czyli TOZ - "swoje zadanie wykonywał coraz gorzej".