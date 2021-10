Społecznik walczy o życie dębów na ulicy Modrej i Koralowej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Podpisy pod petycją w sprawie wycinki drzew na ulicy Modrej i Koralowej w Szczecinie zbiera szczeciński społecznik.

Przebudowa drogi, która ma ruszyć prawdopodobnie jeszcze w tym roku, zakłada wycinkę około 40 niezwykle rzadkich okazów - mówi Paweł Madejski.



- Według danych dendrologów, to są dęby szkarłatne. Według pisma, które jest jedno w projekcie, są to dęby błotne, bardzo rzadkie. One są podobne do szkarłatnych, więc można je prawie tak samo traktować. Bardzo rzadkie dęby. I to jest jedyne w Szczecinie skupisko takich drzew - mówi Madejski.



Podpisy pod petycją w sprawie zachowania dębów Paweł Madejski zbiera na stronie petycjeonline.com. Przekonuje, że nawet w najwęższych częściach drogi znajdzie się miejsce zarówno na ulicę dla aut, jak i pas ruchu dla pieszych oraz rowerzystów.



- Żadne z tych drzew nie przeszkadza w tym, żeby zrobić i uporządkować jezdnie. Natomiast w bardzo wielu miejscach, też i w Szczecinie, mamy takie sytuacje, że mamy ścieżkę pieszo-rowerową - mówi Madejski.



Kiedy pod petycją uzbiera się odpowiednia liczba głosów, Paweł Madejski zamierza złożyć pismo do Prezydenta Szczecina.